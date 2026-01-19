Ρωξάνη Μάτσα: Το Σαββατιανό στο σήμερα και το αύριο του Αττικού Αμπελώνα
Ρωξάνη Μάτσα: Το Σαββατιανό στο σήμερα και το αύριο του Αττικού Αμπελώνα
Η Ρωξάνη Μάτσα μιλά για το Σαββατιανό, την παράδοση, την καινοτομία και το όραμα για τον Αττικό Αμπελώνα.
Το Σαββατιανό, η ποικιλία που έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με τον Αττικό Αμπελώνα, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Τα κρασιά της Αττικής-Η Αναγέννηση ενός Εμβληματικού Αμπελώνα», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής και του Travel.gr. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκπρόσωποι του αττικού αμπελώνα κατέθεσαν σκέψεις, προβληματισμούς και στόχους γύρω από τη διαμόρφωση ενός σταθερού και συνεκτικού αφηγήματος για τα κρασιά της Αττικής, υπό τον συντονισμό του Master of Wine, Γιάννη Καρακάση.
Το πάνελ με τίτλο «Σαββατιανό, ο πρωταγωνιστής του Αττικού Αμπελώνα» εστίασε σε μία από τις πιο ιστορικές και χαρακτηριστικές ποικιλίες της περιοχής και στον ρόλο της στη διατήρηση της παράδοσης και στη σύγχρονη εξέλιξη της οινικής ταυτότητας της Αττικής. Τη δική της οπτική κατέθεσε η οινοποιός Ρωξάνη Μάτσα, η οποία, με πολυετή εμπειρία και οικογενειακή σύνδεση με την αμπελουργία, μοιράστηκε τη γνώση και την οπτική της γύρω από την καλλιέργεια, την ιστορική διαδρομή και τις προοπτικές του Σαββατιανού.
