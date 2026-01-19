Η εφαρμογή που δείχνει, σε όλο τον κόσμο, πού μπορεί κανείς να βρει δωρεάν τροφή στη φύση
Ταξιδιωτική αναζήτηση με οικολογικό πρόσημο.
Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Falling Fruit επαναφέρει το αρχέγονο ένστικτο της συλλογής καρπών, αυτή τη φορά μέσα από έναν παγκόσμιο, ψηφιακό χάρτη που αποκαλύπτει τα σημεία όπου ο καθένας μπορεί να μαζέψει φρούτα, βότανα ή καρπούς εντελώς δωρεάν. Η εφαρμογή φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τον άνθρωπο με τη φύση και να εμπνεύσει έναν πιο υπεύθυνο, βιώσιμο τρόπο ζωής, αλλά και ταξιδιού.
Η ιδέα γεννήθηκε όταν ο ιδρυτής της, Ethan Welty, έψαχνε να βρει μήλα σε μια περιοχή του Κολοράντο. Αναπολώντας τα παιδικά του χρόνια στη Γαλλία, όπου η συλλογή άγριων καρπών αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας στην ύπαιθρο, συνειδητοποίησε πόσο έχει αποκοπεί ο σύγχρονος άνθρωπος από αυτή την πρακτική. Έτσι, δημιούργησε έναν «βρώσιμο χάρτη» (edible map) που εντοπίζει φυτά, δέντρα και άλλες φυσικές πηγές τροφής, προσβάσιμες σε όλους.
