Νίκος Χαρδαλιάς: Ο αττικός αμπελώνας είναι κρίκος της ταυτότητάς μας
Ένας κλάδος που εκσυγχρονίζεται, εξάγει και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία.
Τα κρασιά της Αττικής και ο Αττικός Αμπελώνας είχαν την τιμητική τους την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη δυναμική επιστροφή ενός από τα πιο ιστορικά οινικά terroir της χώρας που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Mε τίτλο «Τα κρασιά της Αττικής –Η Αναγέννηση ενός Εμβληματικού Αμπελώνα», το event που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και το Travel.gr, ανέδειξε την ταυτότητα των αττικών κρασιών, την αδιαπραγμάτευτη ποιότητά τους και τον ρόλο τους στον οινικό χάρτη της Ελλάδας.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Αττικού Αμπελώνα, Οινοποιοί και Αμπελουργοί, καταθέτοντας τις απόψεις, τους προβληματισμούς αλλά και το όραμά τους για το μέλλον. Κοινός τόπος των τοποθετήσεων ήταν η ανάγκη για ένα συνεκτικό και σταθερό αφήγημα, που θα συνδέει την ιστορία, τις γηγενείς ποικιλίες και το terroir της Αττικής με τη σύγχρονη οινοποιητική έκφραση και τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.
Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο Γιάννης Καρακάσης MW, ο οποίος με τη γνώση και τη διεθνή του εμπειρία έδωσε τον τόνο σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την αναγέννηση του αττικού αμπελώνα, φωτίζοντας τις προκλήσεις αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά του. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι τα κρασιά της Αττικής διεκδικούν με αξιώσεις τη θέση τους στο παρόν και το μέλλον της ελληνικής οινοπαραγωγής.
