6 προορισμοί για τα χειμερινά weekends του 2026
6 προορισμοί για τα χειμερινά weekends του 2026
Οι αποδράσεις δεν χρειάζονται αφορμή. Ούτε περιορίζονται στις γιορτές. Είναι μια επιλογή για να παίρνουμε απόσταση από την καθημερινότητά μας.
Μετά την αλλαγή του χρόνου, το κλίμα γίνεται ιδανικό για όσους θέλουν να ταξιδέψουν τον χειμώνα, αποφεύγοντας τα πολυπληθή μέρη και το όμορφο, κατά τα άλλα, χάος των γιορτινών ημερών. Η Ελλάδα τον χειμώνα είναι τα πετρόκτιστα στενά που περπατάμε, τα σαχνισιά που μας καλοδέχονται όταν κοιτάμε ψηλά και η μυρωδιά από τα ξύλα που καίγονται στα τζάκια των χωριών. Αυτοί είναι έξι προορισμοί που αγαπάμε να επισκεπτόμαστε είτε με παρέα είτε ως solo travelers, για να τους ξαναδούμε μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία.
Δημητσάνα
Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα από το υπέροχο φαγητό που φάγαμε στη Δημητσάνα, από εκείνον τον ζεστό καφέ με τη θέα που σε μαγνητίζει και τη μυρωδιά από το τζάκι να σε σκεπάζει σαν μια νοητή, παιδική κουβέρτα, είναι το πόσο ωραία περάσαμε στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Το νερό ακούγεται με ορμή από κάθε κατεύθυνση και εμείς περπατάμε πάνω σε μικρές γεφυρούλες, μπαίνοντας σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για να δούμε από κοντά πώς οι παλαιότερες γενιές αξιοποιούσαν την ορμή του νερού για καθημερινές ανάγκες και εργασίες, όπως η παραγωγή αλευριού και μπαρουτιού ή η επεξεργασία δερμάτων. Μπορείτε να συνεχίσετε στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα του υγρού στοιχείου, με μια εξόρμηση στον Λούσιο ποταμό. Όσοι αγαπάτε την πεζοπορία μπορείτε να βρεθείτε στο φαράγγι του ποταμού, ακολουθώντας καλά σηματοδοτημένα μονοπάτια, και να απολαύσετε την ομορφιά του τοπίου. Αν σας αρέσουν τα αθλήματα που συνδέονται με το νερό, μπορείτε να κάνετε rafting και canoe kayak στον Λούσιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα