Πρέσπες-Φλώρινα: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για κάθε εποχή
Πού να πάτε, τι να δείτε, πού να μείνετε, χρήσιμες πληροφορίες.
Απέραντοι υδάτινοι καθρέφτες αντανακλούν τα γιγάντια βουνά που τους περιβάλλουν. Πάνω από τα νερά τα αποδημητικά πουλιά κάνουν χαμηλές πτήσεις και στην επιφάνεια τα σκάφη οδηγούν τους επισκέπτες στα ασκηταριά, εκεί όπου αιώνες πριν άνθρωποι άφησαν πίσω τους τα εγκόσμια για να μονάσουν σε μια ερημιά συγκλονιστικής ομορφιάς, ενός ύμνου στο προαιώνιο.
Σε τελείως αντίθετη τροχιά, η κοντινή πόλη της Φλώρινας γιορτάζει κάθε μέρα τον πολιτισμό, με δεκάδες δράσεις, μουσεία, συλλόγους και τη Σχολή Καλών Τεχνών της. Η ιδιαίτερη εκλεκτικιστική και νεοκλασική αρχιτεκτονική των σπιτιών του ποταμού Σακουλέβα γοητεύει τους επισκέπτες και κάνει την πόλη ακόμη πιο ξεχωριστή.
