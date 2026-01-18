Χειμερινό ταξίδι στη Δράμα: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για όλους
Χειμερινό ταξίδι στη Δράμα: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για όλους
Πού να πάτε, τι να δείτε, πού να μείνετε στην πόλη που τα συνδυάζει όλα
Mε το αρχαίο βάρος να διαγράφεται στα νερά του Νέστου, εκεί που ο Διόνυσος και ο Απόλλων λατρεύτηκαν όσο πουθενά αλλού, και με στιβαρό το αποτύπωμα σε αυτό που διαμόρφωσε την συνέχεια του ελληνικού χρόνου, από τους ελληνιστικούς χρόνους μέχρι τους Οθωμανικούς χρόνους και την εθνική ολοκλήρωση, η Δράμα απολαμβάνει θαρρεί κανείς ρόλο πρωταγωνιστή στην ιστορία της χώρας, της Μακεδονίας, των Βαλκανίων.
Χτισμένη στα βήματα της αρχαίας Ηδωνίδας, η Δράμα μπορεί να υπερηφανεύεται για την μακραίωνη παρουσία της, που «έρχεται» από τους προϊστορικούς χρόνους, αλλά και για το σπάνιο χάρισμα να «αγκαλιάζεται» από την πιο αγνή έκφανση της φύσης. Τα τοπία που απλώνονται γύρω από τον μεγάλο ποταμό καθηλώνουν, όπως και το παραποτάμιο δάσος που απλώνεται στις όχθες του. Ο φυσικός πλούτος συνδυάζεται εδώ με τα όσα μπορεί να κάνει και να χαρεί ο άνθρωπος, αφού η κλίση του εδάφους και η ροή των νερών του είναι χαρακτηριστικά που κάνουν τον Νέστο ιδανικό για σπορ όπως το rafting και το canoe kayak. Το σκηνικό της επαφής με τη φύση το συμπληρώνει το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, με τα γάργαρα νερά, τις μικρές λίμνες και τα αιωνόβια πλατάνια.
