Ανακαλύψτε τους σπάνιους θησαυρούς της Βολιβίας
Πολιτισμική και γεωγραφική πολυμορφία που αιφνιδιάζει και τους έμπειρους ταξιδιώτες.
Ταξιδεύουμε σε μια χώρα με αμέτρητους πολιτιστικούς και φυσικούς θησαυρούς -από την «Αγορά των Μαγισσών» στην πρωτεύουσα Λα Παζ και τον «Δρόμο του Θανάτου», μέχρι τις απόκοσμες Αλυκές Ουγιούνι και τις χρωματιστές λίμνες του Εθνικού Πάρκου Αβαρόα.
Η Βολιβία είναι μία από τις πιο συναρπαστικές, αλλά ταυτόχρονα λιγότερο γνωστές χώρες της Νότιας Αμερικής, με μια πολιτισμική και γεωγραφική πολυμορφία που αιφνιδιάζει ακόμη και τους έμπειρους ταξιδιώτες. Τρεις αιώνες ισπανικής αποικιοκρατίας άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στη γλώσσα, τη θρησκεία και την αρχιτεκτονική, όμως αυτά λειτουργούν περισσότερο ως ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα που κρύβει από κάτω τις πανάρχαιες ιθαγενείς παραδόσεις που προϋπήρχαν κατά πολύ της ευρωπαϊκής παρουσίας.
