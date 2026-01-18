Οικογενειακή απόδραση στο Καρπενήσι: Xιόνι και πανέμορφα χωριά
Οικογενειακή απόδραση στο Καρπενήσι: Xιόνι και πανέμορφα χωριά
H πόλη τον χειμώνα είναι στα καλύτερά της και διαθέτει όλες τις ανέσεις που χρειάζεται ο επισκέπτης για ένα διάλειμμα
Στις νοτιοδυτικές παρυφές του Βελουχίου, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, και ανάμεσα σε δυο πλαγιές απλώνεται το Καρπενήσι. Μια πόλη που διαθέτει έναν αυθεντικό ορεινό χαρακτήρα, που είναι στα καλύτερά της τον χειμώνα που διαθέτει όλες τις ανέσεις που χρειάζεται ο επισκέπτης για ένα διάλειμμα.
Οι βόλτες σας θα ξεκινούν και θα καταλήγουν στο παλιό κομμάτι της πόλης, το πιο γραφικό και γεμάτο ιστορία. Εδώ, μπορείτε να σχηματίσετε μια ζωντανή εικόνα για το πώς ήταν το Καρπενήσι σε περασμένες εποχές. Εκεί λοιπόν, γύρω από την πλατεία, που όλα είναι στολισμένα, με τον τεράστιο πλάτανο και τα μικρά μαγαζάκια θα κάνετε τις χαλαρές βόλτες σας μιλώντας με τους ντόπιους και μαθαίνοντας τα μυστικά του τόπου. Λίγο πιο δίπλα από την πλατεία, βρίσκεται και ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδας που αξίζει να του χαρίσετε λίγο από τον χρόνο σας. Αρχικά χτισμένος τον 16ου αιώνα καταστράφηκε αρκετές φορές από τους Τούρκους όπως το 1684, το 1756 που ουσιαστικά υπέστη ολική καταστροφή καθώς και το 1821 που πυρπολήθηκε μαζί με τις υπόλοιπες εκκλησίες της πόλης, ωστόσο τη σημερινή του μορφή την πήρε το 1960.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Οι βόλτες σας θα ξεκινούν και θα καταλήγουν στο παλιό κομμάτι της πόλης, το πιο γραφικό και γεμάτο ιστορία. Εδώ, μπορείτε να σχηματίσετε μια ζωντανή εικόνα για το πώς ήταν το Καρπενήσι σε περασμένες εποχές. Εκεί λοιπόν, γύρω από την πλατεία, που όλα είναι στολισμένα, με τον τεράστιο πλάτανο και τα μικρά μαγαζάκια θα κάνετε τις χαλαρές βόλτες σας μιλώντας με τους ντόπιους και μαθαίνοντας τα μυστικά του τόπου. Λίγο πιο δίπλα από την πλατεία, βρίσκεται και ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδας που αξίζει να του χαρίσετε λίγο από τον χρόνο σας. Αρχικά χτισμένος τον 16ου αιώνα καταστράφηκε αρκετές φορές από τους Τούρκους όπως το 1684, το 1756 που ουσιαστικά υπέστη ολική καταστροφή καθώς και το 1821 που πυρπολήθηκε μαζί με τις υπόλοιπες εκκλησίες της πόλης, ωστόσο τη σημερινή του μορφή την πήρε το 1960.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα