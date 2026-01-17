5 wine bars στη Ρώμη ιδανικά για τα χειμωνιάτικα βράδια
5 wine bars στη Ρώμη ιδανικά για τα χειμωνιάτικα βράδια
Ξεχωριστά στέκια για χαλάρωση σε ζεστή ατμόσφαιρα και δοκιμή ποιοτικών κρασιών στην Αιώνια πόλη
Καλό φαγητό και καλό κρασί είναι έννοιες ευνόητες για τους Ιταλούς, μέρος της κουλτούρας τους και της καθημερινότητάς τους. Απ’ άκρη σ΄άκρη στην Ιταλία, η απόλαυση εκλεκτών γεύσεων είναι τρόπος ζωής, με κάθε περιοχή και πόλη να βάζει βέβαια τη δική της χαρακτηριστική πινελιά στον γαστρονομικό και οινικό χάρτη της γείτονος χώρας. Όλες όμως μοιράζονται το ίδιο κοινό γνώρισμα: ποιοτικά στέκια για καφέ, aperitivo, φαγητό και κρασί, που απολαμβάνουν εξίσου ντόπιοι κι επισκέπτες.
Ειδικά τα κρασιά έχουν τους δικούς τους μικρούς «ναούς», τις περίφημες enotece, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τα εξαιρετικά δώρα του ιταλικού αμπελώνα. Και ειδικά στη Ρώμη, που κάθε στιγμή είναι αφορμή για μια δόση dolce vita, μπορεί να βρει κανείς ποιοτικά wine bars όπου θα γνωρίσει και θα δοκιμάσει κρασιά όχι μόνο του Lazio, αλλά ολόκληρης της χώρας, από ένα γλυκόπιοτο, αφρώδες Moscato του Άστι ως ένα βαθυκόκκινο Nero D’Avola της Σικελίας. Κάποιες από τις enotece της Ρώμης σερβίρουν μόνο οργανικά κρασιά, άλλες έχουν στιλάτο αλλά οικείο περιβάλλον, ενώ σε άλλες η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και παρεΐστικη.
