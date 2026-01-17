Σπήλαια της Ηπείρου που αξίζει να επισκεφθείτε
Σπήλαια της Ηπείρου που αξίζει να επισκεφθείτε
Σπάνιοι γεωλογικοί σχηματισμοί που δεν σταματούν να γοητεύουν.
Σαγηνευτικά, μυστηριώδη και αινιγματικά, τα σπήλαια της Ηπείρου αποτελούν ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι της ηπειρωτικής Ελλάδας, που λίγοι τολμούν να ανακαλύψουν και ακόμη λιγότεροι να εξερευνήσουν. Γεμάτα άγρια ομορφιά, υπόγεια περάσματα με νερό και γεωλογικούς σχηματισμούς που μαρτυρούν άλλες εποχές, τα σπήλαια της Ηπείρου διατηρούν μέχρι σήμερα έναν χαρακτήρα ανεπηρέαστο, γεμάτο εκπλήξεις και έντονες εμπειρίες.
Σπήλαιο Κηπίνας
Μέσα στο άνοιγμα ενός βράχου, πίσω από ένα φαινομενικά αθώο ντουλάπι, κρύβεται ένα από τα πιο ιδιαίτερα σπήλαια της Ελλάδας. Πρόκειται για το σπήλαιο της Μονής Κηπίνας, κοντά στους Καλαρρύτες. Το ενδιαφέρον με το συγκεκριμένο σπήλαιο είναι ότι αποτελεί ενεργό τμήμα του ανενεργού σήμερα μοναστηριού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με την είσοδό του να βρίσκεται ακριβώς πίσω από ξύλινη κατασκευή του ιερού. Για να εισέλθει κανείς στο σπήλαιο, χρειάζεται να σκύψει περνώντας το άνοιγμα και να κινηθεί για λίγα μέτρα με σκυφτό κεφάλι, πριν μπορέσει να σταθεί ξανά όρθιος.
