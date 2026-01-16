Slow Travel: Γιατί οι παραλίμνιες αποδράσεις σημειώνουν διαρκή άνοδο στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών
Οι λίμνες επιστρέφουν δυναμικά στον ταξιδιωτικό χάρτη ως βασικός άξονας του σύγχρονου τρόπου ταξιδιού.
Οι λίμνες λειτουργούσαν διαχρονικά ως τόποι ξεκούρασης και προσωρινής απόδρασης από την καθημερινότητα. Αυτό που αλλάζει τα τελευταία χρόνια είναι η ένταση με την οποία επιστρέφουν στο προσκήνιο ως βασική ταξιδιωτική επιλογή.
Η αυξανόμενη στροφή προς το ταξίδι με αργό ρυθμό, το λεγόμενο «slow travel», η εγγύτητα στη φύση και η διαμονή εκτός αστικών κέντρων έχουν διαμορφώσει αυξανόμενη ζήτηση για καταλύματα δίπλα στο νερό. Λίμνες, ποτάμια, μαρίνες και ακτογραμμές συγκροτούν πλέον ένα ταξιδιωτικό τοπίο με δική του γεωγραφία. Ενδεικτικό της δυναμικής αυτής είναι το παράδειγμα της Lake.com, μιας πλατφόρμας που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε διαμονή κοντά στο νερό. Η πλατφόρμα καταγράφει πλέον περισσότερα από 40.000 ενεργά καταλύματα σε 36 χώρες, αποτυπώνοντας στην πράξη ότι η παραλίμνια διαμονή αφορά μια ώριμη και διευρυμένη ταξιδιωτική αγορά.
