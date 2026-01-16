Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για την Πιερία: Φύση, πολιτισμός, αθλητισμός, περιπέτεια
Ένας οδηγός εμπειριών για όλους σε έναν προορισμό τεσσάρων εποχών.
Όλυμπος, Λιτόχωρο, ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου, η ατέλειωτη παραλία των 70 χλμ., από τον υδροβιότοπο του Αλιάκμονα μέχρι τους Νέους Πόρους. Το κάστρο του Πλαταμώνα. Ο Παλαιός Παντελεήμονας, το Ελατοχώρι με το χιονοδρομικό κέντρο, η Σκοτίνα, η Κατερίνη, το προσκύνημα στη μονή του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω.
Στον νομό Πιερίας, η μυθολογία, η αρχαία και βυζαντινή ιστορία, η μακεδονική αρχιτεκτονική και οι αμέτρητες ομορφιές του ορεινού όγκου του Ολύμπου συναντιούνται με τη θάλασσα και τις δραστηριότητες κοντά σε αυτήν, τη διασκέδαση, το ντόπιο κρασί, το καλό φαγητό και τις αμέτρητες επιλογές διαμονής, από παραδοσιακούς ξενώνες μέχρι μεγάλα resorts πάνω στη θάλασσα.
