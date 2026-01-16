Korcula: Το κρυμμένο «διαμάντι» της Κροατίας
Ένα χαρακτηριστικό νησί της Δαλματίας, με πανέμορφες ακτές όπου το πράσινο της ενδοχώρας κατεβαίνει μέχρι τα τιρκουάζ νερά.
Στα νότια της Κροατίας, κάτω από το δημοφιλές νησί Χβαρ, βρίσκεται ένα ακόμη πανέμορφο νησί της χώρας, λιγότερο γνωστό και ανάμεσα στα κρυμμένα διαμάντια της Κροατίας, η Κόρτσουλα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό νησί της Δαλματίας, με εντυπωσιακές ακτές όπου το πράσινο της ενδοχώρας κατεβαίνει μέχρι τα τιρκουάζ νερά. Το σκηνικό μπορεί να θυμίζει Σποράδες, ωστόσο δεν είναι η μόνη σύνδεση του νησιού με την Ελλάδα, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες πέρασαν και από εδώ, ονομάζοντας την Κόρτσουλα, λόγω των πυκνών δασών της, «Κόρκυρα Μελαίνα», δηλαδή «Μαύρη Κέρκυρα».
Το νησί γοητεύει με την πλούσια φύση του, τις υπέροχες ακτές του, αλλά και τις γραφικές πόλεις και τα χωριά του. Πρωτεύουσά του είναι η Κόρτσουλα, στα ανατολικά, μια μεσαιωνική πόλη ιδιαίτερα ατμοσφαιρική, με στενά πλακόστρωτα δρομάκια όπου ο ήλιος πολλές φορές δεν φτάνει. Θεωρείται μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Αδριατικής, γι’ αυτό αξίζει να της αφιερώσετε αρκετό χρόνο, περπατώντας την και απολαμβάνοντας την αρχιτεκτονική της αλλά και τη χαρακτηριστική της ατμόσφαιρα. Αν ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά, θα διαπιστώσετε ότι η πόλη είναι χτισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται από τους δυνατούς ανέμους, επιτρέποντας παράλληλα στον αέρα να κυκλοφορεί στα στενά της.
