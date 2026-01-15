Έρευνα: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τις ταξιδιωτικές αποφάσεις
H τεχνητή νοημοσύνη παρεμβαίνει δυναμικά στη διαδικασία επιλογής των ταξιδιωτικών προορισμών.
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον ένα δευτερεύον, βοηθητικό εργαλείο έμπνευσης για ταξίδια και εξορμήσεις. Σύμφωνα με νέα έρευνα της TakeUp, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της φιλοξενίας, αναπτύσσοντας εργαλεία AI για ανεξάρτητα καταλύματα και ξενοδοχεία, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε βασικό φίλτρο επιλογής, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αποφασίζουν πού θα ταξιδέψουν, σε ποια περιοχή θα μείνουν και ποιο κατάλυμα τελικά θα κλείσουν.
Η έρευνα, που βασίστηκε σε δείγμα 300 ταξιδιωτών αναψυχής στις ΗΠΑ, καθρεφτίζει μια αγορά σε μετάβαση. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν την ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν την έχουν ακόμη εντάξει πρακτικά, σε μεγάλο ποσοστό, στον ταξιδιωτικό τους σχεδιασμό.
