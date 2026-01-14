Οι κορυφαίες δραστηριότητες στην Πιερία
Η Πιερία αποτελεί ιδανικό προορισμό, προσφέροντας μοναδικές δραστηριότητες φύσης, αθλητισμού, περιπέτειας και πολιτισμού.
Ο Όλυμπος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής όσον αφορά τις δραστηριότητες στον νομό Πιερίας, προσελκύοντας χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο που απολαμβάνουν διαφόρων ειδών αθλητικές δραστηριότητες.
Ο Όλυμπος
Όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, στις κορυφές του οποίου σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσαν οι Δώδεκα Ολύμπιοι Θεοί. Η ψηλότερη κορυφή του, ο Μύτικας, φτάνει τα 2.918 μ. Είναι επίσης από τα ψηλότερα βουνά στα Βαλκάνια, μετά τη Ρίλα. Η έκτασή του είναι περίπου 500 τ. χλμ. Ο ορεινός του όγκος βρίσκεται στα όρια της Θεσσαλίας με τη Μακεδονία και αποτελείται από μια σειρά από ψηλές κορυφές που αυλακώνουν βαθιές χαράδρες, γύρω από τις οποίες εκτείνεται μια περιοχή μεγάλης βιοποικιλότητας. Για την προστασία της, ανακηρύχθηκε το 1938 ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας, ενώ αργότερα, λόγω των μνημείων του, χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος. Το 1981 χαρακτηρίστηκε Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO και το 2021 θεσμοθετήθηκε ως Εθνικό Πάρκο, με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
