Πού θα δημιουργηθεί νέο Μουσείο ψηφιακής περιήγησης στο ανθρώπινο σώμα
Η δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ.
Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία νέου Μουσείου ψηφιακής περιήγησης στο ανθρώπινο σώμα μετά τη συμφωνία συνεργασίας που επετεύχθη ανάμεσα στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δήμο Τρικάλων και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών και Τεχνολογίας.
Η συμφωνία καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι συμβαλλόμενοι φορείς θα ενώσουν τις αρμοδιότητες, γνώσεις, πόρους και υποχρεώσεις τους για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών, τη διαμόρφωση του νέου κτιριακού συνόλου που θα φιλοξενήσει το μουσείο και την προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου ψηφιακού και μουσειακού εξοπλισμού. Το Μουσείο θα στεγαστεί σε κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικάλων, συνολικού εμβαδού περίπου 2.000 τ.μ., το οποίο θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο χώρο διαδραστικής μάθησης και εμπειρίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως holograms, video walls, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.
