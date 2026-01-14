Αποστολή στην Ευρυτανία: Ο μυλωνάς στη Φραγκίστα και ιστορίες καθημερινότητας σε έναν αυθεντικό τόπο
Εξερευνώντας έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά.
Φύγαμε νωρίς από το Καρπενήσι και, μαζί με τον φωτογράφο μας, πήραμε τον δρόμο που ανηφορίζει μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο γεμάτο έλατα. Περάσαμε τη γέφυρα του Μέγδοβα και συνεχίσαμε. Προορισμός μας ήταν η Φραγκίστα. Ένας προορισμός στην καρδιά των βουνών, ένα σύμπαν μοναδικό. Χρειαστήκαμε περίπου μιάμιση ώρα. Ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Φραγκίστα, στο χαμηλότερο σημείο της κοιλάδας, βρεθήκαμε στον νερόμυλο.
Όταν φτάσαμε, μια κεραμιδί γάτα μας υποδέχθηκε και έπαιξε για λίγο στα πόδια μας. Ο μυλωνάς, ο κ. Χαράλαμπος άλεθε καλαμπόκι. Ο χώρος μύριζε υγρασία, ξύλο και φρεσκοσπασμένο καρπό. Χωρίς να το καταλάβω αμέσως, μπήκα σε έναν άλλο ρυθμό, με διάθεση να παρατηρήσω και, φυσικά, να ακούσω τον μυλωνά να μας αφηγείται ιστορίες.
Οι μυλόπετρες γύριζαν και ακουγόταν ο ήχος του νερού που τους έδινε την κίνηση. Ο ήλιος έμπαινε από τα παράθυρα και δημιουργούσε ένα όμορφο φως. Μας καλωσόρισε όπως καλωσορίζεις ανθρώπους που έρχονται από μακριά αλλά δεν είναι ξένοι. «Ελάτε», είπε, και άρχισε να μας ξεναγεί σαν να ανοίγει το σπίτι του.
