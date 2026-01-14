Τσεσμέ: Μια ημερήσια εκδρομή από τη Χίο με ιστορικές αναφορές και τοπικό χρώμα
Τσεσμέ: Μια ημερήσια εκδρομή από τη Χίο με ιστορικές αναφορές και τοπικό χρώμα
Από το Γενοβέζικο κάστρο ως τη σύγχρονη μαρίνα, όλα όσα συνθέτουν την εμπειρία της τουρκικής παραθαλάσσιας πόλης.
Απολαμβάνοντας την παραθαλάσσια βόλτα στη Χώρα της Χίου, περπατώντας κατά μήκος της Λεωφόρου Ενώσεως, το βλέμμα συχνά στρέφεται πέρα από την απεραντοσύνη του Αιγαίου, φτάνοντας στη Μικρασιατική χερσόνησο της Ερυθραίας. Εκεί, γεννιέται αυθόρμητα η απορία για το τι χαρακτηρίζει τα τουρκικά παράλια ακριβώς απέναντι, ποιας πόλης διακρίνουμε τη σιλουέτα και ποιοι είναι οι εκεί ρυθμοί ζωής. Η απάντηση ακούει στο όνομα Τσεσμέ: μια πόλη με ιστορικές αναφορές, παραθαλάσσιο χαρακτήρα και έντονο τοπικό χρώμα, που ενδείκνυται για μια εύκολη ημερήσια εκδρομή, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και προγραμματισμό. Οι εμπειρίες που προσφέρει χωρούν άνετα μέσα σε μία μέρα και λειτουργούν σαν μια ευχάριστη παρένθεση και αλλαγή εικόνων -είτε βρίσκεται κανείς στη Χίο είτε έχει ταξιδέψει στη Σμύρνη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα