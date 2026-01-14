Καστοριά -Φλώρινα -Έδεσσα: Διαδρομή σε τρεις πόλεις στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας
Καστοριά -Φλώρινα -Έδεσσα: Διαδρομή σε τρεις πόλεις στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας
Μια διαδρομή που ενώνει τρεις πόλεις της Μακεδονίας μέσα από φύση, μνημεία και ιστορία.
Η Καστοριά, η Φλώρινα και η Έδεσσα, τρεις πόλεις που συνδέθηκαν στενά με την πορεία της Μακεδονίας, συγκαταλέγονται στις πιο ενδιαφέρουσες της χώρας. Διαδρομές μέσα στη φύση, ιστορικά χωριά και γευστικές παραδόσεις που παντρεύουν βαλκανικές νοστιμιές με μεσογειακά υλικά χαρακτηρίζουν μια πορεία που ξεκινά από την Καστοριά και, διασχίζοντας καταπράσινες πλαγιές, καταλήγει στην Έδεσσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
