Βραβεία Tripadvisor 2026: Ένας αναπάντεχος ελληνικός προορισμός στους 25 κορυφαίους στον κόσμο για solo ταξίδια
TRAVEL.GR

Στην ίδια λίστα, την 1η θέση κατέλαβε το Δουβλίνο.

Ισχυρή είναι η ελληνική παρουσία και στο 2026 στις Λίστες, που ανακοίνωσε η Tripadvisor, με τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο. Το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best της Tripadvisor τιμά το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια. Απονέμεται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών. Να σημειωθεί ότι από τις 8 εκατομμύρια καταχωρίσεις μας, ποσοστό κάτω του 1% πετυχαίνει αυτό το ορόσημο. 

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
