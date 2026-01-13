Κώστας Μπέζος: Ο ρεμπέτης-σκιτσογράφος που έζησε περιπλανώμενος σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο
Από την Χονολουλού της φαντασίας του, μέχρι τα βαλκανικά τοπία, έζησε αληθινά μποέμ, γι’ αυτό συνεχίζει να εμπνέει.
Σκιτσογράφος, μουσικός, περφόρμερ, πλάνητας, μποέμης. Ο Κώστας Μπέζος έζησε σύντομη, αλλά γεμάτη ζωή, από απολαύσεις, δοκιμασίες και επιτυχία. Γνωρίζουμε, σήμερα, κυρίως ένα δύο ρεμπέτικα κομμάτια από όσα μάς άφησε παρακαταθήκη («Στην Υπόγα», «Κάηκε ένα σχολείο»), αλλά ειλικρινά η saga και η περσόνα του Κώστα αποτελούν εξαιρετική πηγή έμπνευσης για τον οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ακουσμάτων και μουσικού γούστου. Το δοκίμιο του κοινωνιολόγου Δημήτρη Κούρτη «Πάμε στη Χονολουλού- Κώστας Μπέζος 1905-1943» (εκδ. Αίολος) φωτίζει άγνωστες, σχεδόν ξεχασμένες όψεις της ιστορίας της μεσοπολεμικής Αθήνας, με τον Μπέζο στο επίκεντρο, ο οποίος γεννήθηκε στο Μπολάτι Κορινθίας το 1905 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1943, ούτε σαράντα ετών.
