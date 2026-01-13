Το ταξίδι του Στέργιου και της Αλεξάνδρας: Από τη Θεσσαλονίκη στο Κονγκό και από την Παταγονία στη Βολιβία με μια Vespa
Οι Worldvespa έχουν γυρίσει την Αφρική και σχεδόν ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.
Αν δεν έχεις τίποτα να χάσεις, μπορείς να κάνεις κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι, να ταξιδέψεις όλο τον κόσμο, για παράδειγμα. Όλα θα πήγαιναν τυπικά και προβλέψιμα στη ζωή του Στέργιου Γκόγκου αν, την περίοδο της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας στην Ελλάδα, δεν έχανε τη δουλειά του. Έτσι απλά, λίγες μέρες αργότερα, με ελάχιστο budget, ανέβηκε στη βέσπα του, αποφασισμένος να κάνει τον γύρο της Αφρικής.
Έφυγε το 2013 από τη Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας το δικό του πρωτόκολλο περιπέτειας. Η ιδέα να ζήσει την Αφρική σε πρώτο πρόσωπο, χωρίς αποστάσεις ασφάλειας, φάνταζε ακαταμάχητη. Κάποια στιγμή, το 2014, στο Κονγκό, -ναι, στο Κονγκό-, γνώρισε την Αλεξάνδρα Φεφοπούλου, που βρισκόταν εκεί στο πλαίσιο της διατριβής της. Οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν λίγο αργότερα στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η γνωριμία τους έφερε μια συμφωνία: να επιστρέψουν στην Αθήνα με τη Vespa του.
