Οι κορυφαίες δραστηριότητες κοντά στο Μέτσοβο
Η μοναδική ομορφιά της Βάλια Κάλντα, μοναδικές χειμερινές δραστηριότητες και πεζοπορία στο Ursa Trail
Ανακαλύψτε τη μαγεία της πανέμορφης Βάλια Κάλντα, κάντε χειμερινές δραστηριότητες στα 3 χιονοδρομικά κοντά στο Μέτσοβο και trekking στο Ursa Trail, μια 40 χλμ. κυκλική διαδρομή στην υπέροχη φύση γύρω από το φημισμένο Βλαχοχώρι.
Βάλια Κάλντα, ένας τόπος με απαράμιλλη ομορφιά. Βρίσκεται σε μια δυσπρόσιτη περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος της οροσειράς της Πίνδου, ανάμεσα στους νομούς Γρεβενών και Ιωαννίνων και εντυπωσιάζει με τον πλούτο της βιοποικιλότητάς της. Είναι ένα από τα πιο όμορφα και παρθένα μέρη της Ελλάδας με δάση μαύρης ή κόκκινης πεύκης και οξιάς, που το φθινόπωρο αλλάζουν χίλια χρώματα. Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, που ιδρύθηκε το 1966, περιλαμβάνει την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα και του Αρκουδορέματος, καθώς και τα βουνά Λύγκος και Μαυροβούνι.
