Μια νέα τάση στην εν πλω ψυχαγωγία
Μια νέα τάση στην εν πλω ψυχαγωγία
Η Princess Cruises παρουσίασε την εξέλιξη της δημοφιλούς εμπειρίας Spellbound by Magic Castle.
Η Princess Cruises παρουσίασε πρόσφατα την εξέλιξη της δημοφιλούς εμπειρίας Spellbound by Magic Castle, δηλαδή Μαγευτική Εμπειρία από το Magic Castle, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στο Sun Princess. Το νέο, πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Star Princess θα προσφέρει στους επιβάτες μια συναρπαστική εμπειρία με μαγεία, ψευδαισθήσεις και ατμόσφαιρα μυστικού μπαρ, speakeasy, αποτίνοντας φόρο τιμής στη χρυσή εποχή της μαγείας και σε έναν από τους πιο εμβληματικούς μάγους, τον Richard Valentine Pitchford, γνωστό ως Cardini.
Η εμπειρία Spellbound έχει σχεδιαστεί ώστε κάθε επισκέπτης να νιώθει ότι εισέρχεται σε έναν κόσμο πραγματικής μαγείας, με θεατρικά και εκπληκτικά εφέ που προκαλούν δέος και εντυπωσιάζουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα