3 ορεινές αποδράσεις στη χειμερινή Ελλάδα
Ο χειμώνας στα ελληνικά βουνά αποκαλύπτει την ομορφιά του μέσα από τη ζεστασιά της φιλοξενίας.
Τον Ιανουάριο στην ορεινή Ελλάδα η φύση έχει ησυχάσει. Τα δάση έχουν απογυμνωθεί από τα φθινοπωρινά τους χρώματα και το τοπίο δείχνει αυτό που πραγματικά είναι. Στα χωριά, η καθημερινότητα κυλά αργά.
Τυλίγονται στην ομίχλη, η μυρωδιά του καμένου ξύλου απλώνεται στα πέτρινα καλντερίμια τους και οι επισκέπτες βλέπουν το άλλο πρόσωπο της Ελλάδας. Τρεις προορισμοί ξεχωρίζουν τον Ιανουάριο, ο καθένας με τη δική του μοναδική ταυτότητα. Η Ορεινή Αρκαδία με το βάρος της ιστορίας και των πέτρινων οικισμών της. Τα Τρίκαλα Κορινθίας με την σχεδόν αλπική αισθητική τους και η Ορεινή Ναυπακτία, με την άγρια ομορφιά της. Τρεις διαφορετικές εκδοχές του ελληνικού χειμώνα.
