Hallstatt: Ένα παραλίμνιο χωριό της Αυστρίας με κινηματογραφική ομορφιά
Η αρχιτεκτονική και το μαγευτικό τοπίο το κάνουν να μοιάζει με ζωντανό παραμύθι.
Στη σκιά των Άλπεων ζει μια μικρή λίμνη με το όνομα Hallstätter See. Εκεί, στη δυτική της όχθη, βρίσκεται ένα μικρό παραμυθένιο χωριό που μοιράζεται σχεδόν το ίδιο όνομα, το Hallstatt. Μάλιστα, βουνά, λίμνη και χωριό έχουν ανακηρυχθεί μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Η ιστορία του Hallstatt πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο, καθώς κατοικούνταν ήδη πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο λόγος ήταν τα ορυχεία αλατιού που υπήρχαν στην περιοχή, με το αλάτι να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πλούτου. Από το 1846 έχουν έρθει στο φως πλήθος προϊστορικών τάφων, οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά ως προς τον αριθμό και τον πλούτο των κτερισμάτων τους, στοιχείο που μαρτυρά έναν τρόπο ζωής σαφώς ανώτερο από το απλό επίπεδο διαβίωσης. Το χωριό, «στριμωγμένο» σχεδόν ανάμεσα στη λίμνη και τα βουνά, είναι ένα πανέμορφο μέρος όχι μόνο λόγω της αρχιτεκτονικής του, με τα χρωματιστά σπίτια και τις ξύλινες λεπτομέρειες, αλλά και λόγω της μοναδικής του τοποθεσίας. Τα ψηλά βουνά, καταπράσινα στις πλαγιές τους και χιονισμένα στις κορυφές τους τον χειμώνα, καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά της λίμνης, δημιουργώντας μια σχεδόν μαγική εικόνα.
