Τα εκλεκτά προϊόντα της Ημαθίας: Από το ροδάκινο στον μπάτζο
Η Ημαθία αναδεικνύεται διαχρονικά ως ένας από τους πλουσιότερους αγροτικούς νομούς της Ελλάδας

Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, η Ημαθία αναδεικνύεται διαχρονικά ως ένας από τους πλουσιότερους αγροτικούς νομούς της Ελλάδας. Με μια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, η περιοχή έχει καταφέρει να συνδυάσει την παραδοσιακή αγροτική τεχνογνωσία με τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, δημιουργώντας ένα μοναδικό αγροτικό οικοσύστημα.

Το βασίλειο του ροδάκινου
Το ροδάκινο, το «χρυσό μήλο» της Ημαθίας, αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Οι ροδακινεώνες της περιοχής απλώνονται σε χιλιάδες στρέμματα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα κατά την περίοδο της ανθοφορίας.

