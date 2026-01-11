Οι κορυφαίες πολιτιστικές δραστηριότητες στο Μαίναλο
Σπουδαία μοναστικά μνημεία, αρχαιολογικοί τόποι και η μοναδική κληρονομιά των φημισμένων Λαγκαδινών μαστόρων.

Η περιοχή του Μαινάλου δεν προσελκύει μόνο τους φυσιολάτρες. Διαφυλάσσει σπουδαία μοναστικά μνημεία, αρχαιολογικούς τόπους και την κληρονομιά των περίφημων Λαγκαδινών μαστόρων.

Η Μονή Φιλοσόφου

Είναι ένα από τα σπουδαιότερα και πιο ιστορικά μοναστικά μνημεία της Πελοποννήσου, κτισμένο σε ένα από τα πιο δύσβατα και επιβλητικά σημεία του φαραγγιού του Λούσιου. Αποτελείται από δύο διακριτά συγκροτήματα: την Παλαιά (κάτω) μονή και τη Νέα (πάνω), που συνδέονται με μονοπάτι μήκους 600 μ.

