Για σκι στη Ρουμανία: Η εναλλακτική επιλογή στα Βαλκάνια
Οι χειμερινές διακοπές στη Ρουμανία συνδυάζουν συναρπαστικά χειμερινά σπορ με μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες.
Η Ρουμανία μπορεί να μην έχει την αίγλη των χιονοδρομικών κέντρων των γαλλικών και ελβετικών Άλπεων ή το απαράμιλλο στυλ των ιταλικών Δολομιτών. Ωστόσο, προσφέρει εντυπωσιακά ορεινά τοπία, προσιτές τιμές και πίστες κατάλληλες για σκιέρ όλων των επιπέδων.
Η χώρα διαθέτει αρκετά χιονοδρομικά κέντρα, κάποια από τα οποία είναι μικρής κλίμακας, με έναν ή δύο αναβατήρες και περιορισμένο χιονοδρομικό πεδίο, αλλά και άλλα με περισσότερες πίστες, απαιτητικές διαδρομές και ικανοποιητικό επίπεδο παροχών.
