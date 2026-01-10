Οι κορυφαίες πολιτιστικές δραστηριότητες στην Πιερία
Η Πιερία συνδυάζει αρχαία ιερά, μεσαιωνικά κάστρα, ιστορικές μονές και οινοποιεία, προσφέροντας μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Στην Πιερία θα θαυμάσετε πολιτιστικούς θησαυρούς, όπως το σπουδαίο αρχαιολογικό πάρκο του Δίου και το κάστρο του Πλαταμώνα, θα επισκεφθείτε ιστορικές μονές αλλά και οινοποιεία.

Το Δίον

Η πιο ιερή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων είναι ένα σπουδαίο και πολύ εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο που ξεχωρίζει σε όλη την Ελλάδα. Την ύπαρξή της αναφέρει για πρώτη φορά ο Θουκυδίδης και ήταν κτισμένη σε στρατηγική θέση ελέγχοντας το πέρασμα Μακεδονίας-Θεσσαλίας.


