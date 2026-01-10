5 εκδρομές σε ελατοσκέπαστα χωριά κοντά στην Αθήνα
5 εκδρομές σε ελατοσκέπαστα χωριά κοντά στην Αθήνα
Ελατοσκέπαστες πλαγιές με γραφικά σοκάκια, όμορφες διαδρομές μέσα στο δάσος
Σε Στερεά και Πελοπόννησο υπάρχουν υπέροχα χωριουδάκια ανάμεσα σε ελατοσκέπαστες πλαγιές με γραφικά σοκάκια και όμορφες διαδρομές μέσα στο δάσος, πεζοπορικές και οδικές που μπορείτε να προσεγγίσετε εύκολα και γρήγορα.
Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ από την πρωτεύουσα, για να απολαύσετε αλπικά τοπία και ελατοσκέπαστες πλαγιές. Η Ελλάδα διαθέτει προορισμούς απίστευτης ομορφιάς για κάθε εποχή
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ από την πρωτεύουσα, για να απολαύσετε αλπικά τοπία και ελατοσκέπαστες πλαγιές. Η Ελλάδα διαθέτει προορισμούς απίστευτης ομορφιάς για κάθε εποχή
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα