Ανεξερεύνητοι Τόποι: Στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, τα πέτρινα χωριά της Ηπείρου
Xωριά σμιλεμένα στην πέτρα που διατηρούν ζωντανή την τέχνη και την ιστορία της ηπειρώτικης γης.
Χωριά των Ηπειρωτών μαστόρων που διέσχιζαν τα βουνά της Πίνδου και των Βαλκανίων, τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας συγκαταλέγονται στα πιο απομονωμένα και λιγότερο γνωστά συμπλέγματα οικισμών της Ελλάδας. Σε μικρή απόσταση από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, στις κατάφυτες πλαγιές του δυτικού Γράμμου, ξεχωρίζουν για τα πετρόκτιστα σπίτια τους που μοιάζουν να αναδύονται από το βουνό, αλλά και για τους μαστόρους και χτιστάδες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον τόπο.
Ανώνυμοι τεχνίτες, πριν από τη θεσμοθέτηση της επίσημης αρχιτεκτονικής, οι άνθρωποι αυτοί, με ευρηματικότητα και δεξιοτεχνία, κληροδότησαν μια σημαντική παρακαταθήκη που στέκει ως σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα.
