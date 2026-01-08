Στο Χαλκί της Νάξου, συναντήσαμε έναν εστιάτορα που κρατά ζωντανές τις ιστορίες του τόπου
Στο χειμωνιάτικο Χαλκί της Νάξου, ο Πέτρος Αναματερός συνδέει την εστίαση με τη βιομηχανική και κοινωνική ιστορία του νησιού.
Το Χαλκί τον χειμώνα δείχνει μια άλλη πλευρά της Νάξου. Μακριά από τον θερινό τουριστικό θόρυβο, το ιστορικό χωριό της Τραγαίας ησυχάζει. Οι νεοκλασικοί πύργοι, τα στενά που μυρίζουν κιτρόφυλλα και η ηρεμία του χωριού αφήνουν χώρο για ιστορίες που αλλιώς θα χάνονταν. Ένα τέτοιο χειμωνιάτικο απόγευμα συναντάμε τον Πέτρο Αναματερό στο «Μίτος», το εστιατόριο-πιτσαρία που στεγάζεται σε ένα πέτρινο κτήριο, στον πεζόδρομο, στην καρδιά του οικισμού.
Η πρώτη εντύπωση παραπλανά. Περιμένεις έναν εστιάτορα και συναντάς κάποιον που μοιάζει περισσότερο με αρχειονόμο της βιομηχανικής ιστορίας του νησιού. Ανάμεσα στα τραπέζια, τα ράφια είναι γεμάτα βιβλία για τη Νάξο: όχι τουριστικούς οδηγούς, αλλά μελέτες για τη γεωλογία του νησιού, τη λαογραφία, τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και τις παραγωγικές του δραστηριότητες. Αντικείμενα που κουβαλούν ιστορίες του τόπου βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο. «Όλα αυτά έχουν μια κοινή βάση», εξηγεί στο Travel.gr, με έναν ενθουσιασμό που δύσκολα κρύβεται. «Τη σύνδεση με το νησί, με αυτό που ήταν και δεν είναι πια ορατό». Ο Πέτρος κατάγεται κατά το ήμισυ από την Απείρανθο και κατά το άλλο από την Αιτωλοακαρνανία. Ήρθε στη Νάξο πριν από χρόνια, ασχολήθηκε με την εστίαση και άνοιξε το «Μίτος». Το όνομα παραπέμπει στο μυθικό νήμα της Αριάδνης, εδώ όμως οδηγεί σε έναν διαφορετικό «λαβύρινθο». «Η εστίαση ήταν μια επιλογή», λέει. «Η μεγάλη μου αγάπη, όμως, είναι η έρευνα, η ιστορία, τα αντικείμενα που κουβαλούν τις δικές τους ιστορίες».
