Ταξίδι στη Χιλή: Από την έρημο Ατακάμα στη σύγχρονη όψη του Σαντιάγο
Μια χώρα με αμέτρητα πρόσωπα, όπου, καθώς την διασχίζετε, το τοπίο αλλάζει διαρκώς.
Η Χιλή είναι μια στενή λωρίδα γης, τοποθετημένη ανάμεσα στον Ειρηνικό Ωκεανό και την οροσειρά των Άνδεων, που εκτείνεται για περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο. Αν την χαρακτήριζε κανείς ως τη χώρα με τα αμέτρητα πρόσωπα, δεν θα έκανε λάθος. Διασχίζοντάς την, το τοπίο αλλάζει διαρκώς και συχνά απότομα.
Στο βόρειο άκρο της Χιλής απλώνεται η έρημος Ατακάμα, μία από τις πιο άνυδρες περιοχές της Γης. Ένα σχεδόν σεληνιακό τοπίο από άμμο, σκόνη και βραχώδεις εκτάσεις, όπου η ανθρώπινη παρουσία μοιάζει εύθραυστη. Παρά την ακραία ξηρασία, η περιοχή αποτελεί έναν από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας, φιλοξενώντας μεγάλα μεταλλευτικά κέντρα και πλούσια κοιτάσματα φυσικών πόρων που εδώ και δεκαετίες στηρίζουν την οικονομία της Χιλής.
