5 ημερήσιες εκδρομές από το Δουβλίνο για μια χορταστική εξερεύνηση της ιρλανδικής ομορφιάς
5 ημερήσιες εκδρομές από το Δουβλίνο για μια χορταστική εξερεύνηση της ιρλανδικής ομορφιάς
Οι ημερήσιες εκδρομές από το Δουβλίνο αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι του ταξιδιού.
Από ψαροχώρια και μοναστηριακές κοιλάδες μέχρι μεσαιωνικές πόλεις και απόκρημνες ακτές, οι ημερήσιες εκδρομές από το Δουβλίνο αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι του ταξιδιού. Κάποτε ορμητήριο Βίκινγκ και σήμερα γη κάστρων, θρύλων και θαλασσινού ρομαντισμού, το Δουβλίνο είναι μια πόλη φτιαγμένη για να την περπατάτε, να τη δοκιμάζετε, να την ανασαίνετε. Τον χειμώνα το κρύο είναι τσουχτερό, όμως η απόλαυση της βόλτας και η γλύκα της ζεστασιάς μέσα στις pubs και τα εστιατόρια, με τις χαρακτηριστικές τους μυρωδιές, διπλασιάζονται. Το Δουβλίνο είναι ζωντανό, φιλικό και γεμάτο ιστορίες, όμως το πραγματικό πρόσωπο της Ιρλανδία αρχίζει να ξεδιπλώνεται όταν αφήνετε, έστω για λίγο, πίσω σας την πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα