Δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα για 50 οικογένειες
Μία κοινωνική πρωτοβουλία φιλοξενίας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων προχώρησε σε μία κοινωνική πρωτοβουλία φιλοξενίας πανελλαδικής εμβέλειας που απευθύνεται στη μέση ελληνική οικογένεια. Η δράση δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα και δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. Η δράση εστιάζει στις οικογένειες με παιδιά, αναγνωρίζοντας ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των μελών μιας οικογένειάς, το κόστος μετακίνησης και διαμονής αυξάνεται αντίστοιχα και λειτουργεί συχνά αποτρεπτικά για τον προγραμματισμό διακοπών από τους γονείς.
Η δράση επικοινωνείται στο κοινό μέσω giveaway στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram και Facebook. Για τις ανάγκες επικοινωνίας του giveaway έχει ήδη δημιουργηθεί video post που το παρουσιάζει ο κ. Γιώργος Λιανός ο οποίος εξηγεί τον μηχανισμό συμμετοχής των υποψηφίων στον σχετικό διαγωνισμό. Το giveaway υλοποιείται μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδας της ΠΟΞ στο Facebook και στο Instagram.
