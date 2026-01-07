Spitsbergen: Η ζωή στο βορειότερο μόνιμα κατοικημένο μέρος της Ευρώπης
Αυτός ο κόκκος γης βρίσκεται στο αρχιπέλαγος Svalbard, στον Αρκτικό Ωκεανό, και η εξερεύνησή του διαφέρει από τα ντοκιμαντέρ.
Στο Spitsbergen θα νιώσετε μόνοι. Και αυτή η μοναξιά, σε αυτό το νησί, αποτελεί κοινό τόπο για επισκέπτες και κατοίκους. Είναι, βλέπετε, το σημείο όπου ο κόσμος μοιάζει να τελειώνει. Μιλάμε για το βορειότερο μόνιμα κατοικημένο μέρος της Ευρώπης. Αυτός ο κόκκος γης βρίσκεται στο αρχιπέλαγος Svalbard, στον Αρκτικό Ωκεανό, και διοικητικά ανήκει στη Νορβηγία.
Κατά μία έννοια, ίσως και περισσότερες, το Spitsbergen αποτελεί πρότυπο ανεξαρτησίας. Πρόκειται για αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή με ειδικό καθεστώς. Δεν διαθέτει τελωνείο και δεν υπάρχει απαίτηση διαβατηρίου για την είσοδό σας στο νησί. Η διοίκηση ασκείται από τον Sysselmesteren, εκπρόσωπο του νορβηγικού κράτους. Και για να περιγραφεί ο βαθμός ελευθερίας των κατοίκων -ένας βαθμός που για πολλούς φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστικός- αξίζει να σημειωθεί ότι στο Spitsbergen δεν επιβάλλονται εθνικοί φόροι και η φορολογία περιορίζεται σε χαμηλές τοπικές εισφορές.
Το κλίμα στο Spitsbergen είναι καθαρά αρκτικό. Η περιοχή βιώνει έξι μήνες πολικής νύχτας και έξι μήνες συνεχούς ημέρας. Για περίπου εννέα μήνες τον χρόνο το έδαφος καλύπτεται από χιόνι, ενώ οι βροχοπτώσεις παραμένουν περιορισμένες. Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία σπάνια ξεπερνά τους 10 βαθμούς Κελσίου. Όταν ο ουρανός καθαρίζει, η ατμόσφαιρα γίνεται εξαιρετικά διαυγής και η ηλιακή ακτινοβολία έντονη.
