Τα μικρά Παρίσια της Ευρώπης: 5 low budget πόλεις με παριζιάνικη αύρα
Τα μικρά Παρίσια της Ευρώπης: 5 low budget πόλεις με παριζιάνικη αύρα
Στη σκιά των μεγάλων μητροπόλεων, γεννιούνται συχνά οι πιο αυθεντικές αστικές εμπειρίες.
Υπάρχουν πόλεις που δεν διεκδικούν τον ρόλο της πρωτεύουσας. Δεν σηκώνουν το βάρος των συμβόλων, δεν έχουν ανακηρυχθεί οι απόλυτοι ρομαντικοί προορισμοί ούτε το next big thing των ταξιδιωτών απ’ όλον τον κόσμο. Κι όμως, ακριβώς εκεί, στη σκιά των μεγάλων μητροπόλεων, γεννιούνται συχνά οι πιο αυθεντικές αστικές εμπειρίες.
Πόλεις με παριζιάνικη αύρα, όχι επειδή μιμούνται το Παρίσι, αλλά επειδή μοιράζονται μαζί του την ίδια εμμονή: την τέχνη της καθημερινότητας, την ανεπιτήδευτη ομορφιά των απλών πραγμάτων και, φυσικά, το joie de vivre.
Café-bistro με μικρά στρογγυλά τραπέζια, κτίρια art nouveau που δεν φωτογραφίζονται επιδεικτικά, νέοι δημιουργοί που δουλεύουν μακριά από τα φώτα, κουζίνες-έκπληξη που αφηγούνται τοπικές ιστορίες χωρίς υπερβάλλον φολκλόρ. Αυτά είναι τα «μικρά Παρίσια» της Ευρώπης και αξίζουν την προσοχή μας ακριβώς επειδή δεν τη ζητούν.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πόλεις με παριζιάνικη αύρα, όχι επειδή μιμούνται το Παρίσι, αλλά επειδή μοιράζονται μαζί του την ίδια εμμονή: την τέχνη της καθημερινότητας, την ανεπιτήδευτη ομορφιά των απλών πραγμάτων και, φυσικά, το joie de vivre.
Café-bistro με μικρά στρογγυλά τραπέζια, κτίρια art nouveau που δεν φωτογραφίζονται επιδεικτικά, νέοι δημιουργοί που δουλεύουν μακριά από τα φώτα, κουζίνες-έκπληξη που αφηγούνται τοπικές ιστορίες χωρίς υπερβάλλον φολκλόρ. Αυτά είναι τα «μικρά Παρίσια» της Ευρώπης και αξίζουν την προσοχή μας ακριβώς επειδή δεν τη ζητούν.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα