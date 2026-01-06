Μουτσούνα Νάξου: Γιορτάζοντας τα Θεοφάνια στο λιμάνι της σμύριδας
Μουτσούνα Νάξου: Γιορτάζοντας τα Θεοφάνια στο λιμάνι της σμύριδας
Στην ανατολική πλευρά της Νάξου ο εορτασμός των Θεοφανίων συνδέει την αρχαία ιστορία με τη νησιωτική ευλάβεια.
Είναι ένα μικροσκοπικό αγκυροβόλιο στην καρδιά του Αρχιπελάγους, κρυμμένο στην ανατολική πλευρά της Νάξου. Η Μουτσούνα στέκεται απάνεμη, προστατευμένη από μια μικρή χερσόνησο που κόβει τη φόρα του επιθετικού βοριά. Το βλέμμα από εδώ ταξιδεύει ελεύθερο: απέναντι στέκεται η Δονούσα και, μια ανάσα πιο πέρα, η Κέρος, το Κουφονήσι και η Αμοργός συνθέτουν τον ορίζοντα.
Για αιώνες, αυτός ο τόπος λογαριαζόταν ως το κέντρο ενός μικρού σύμπαντος. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα πως οι αρχαίοι Κυκλαδίτες δραστηριοποιούνταν έντονα σε αυτά τα μέρη, χρησιμοποιώντας το φυσικό λιμάνι ως κόμβο εξαγωγής του περίφημου ναξιώτικου μαρμάρου προς ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο.
Η Μουτσούνα, με το ιδιότυπο και -κατά πολλούς- ενετικής προέλευσης όνομά της, διατηρεί μια μοναδική γοητεία, ανεξαρτήτως εποχής. Ως το ιστορικό επίνειο της φημισμένης Απειράνθου, η μοίρα της συνδέθηκε άρρηκτα με την εξόρυξη και τη μεταφορά της σπάνιας σμύριδας, του δεύτερου σκληρότερου πετρώματος στον πλανήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Για αιώνες, αυτός ο τόπος λογαριαζόταν ως το κέντρο ενός μικρού σύμπαντος. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα πως οι αρχαίοι Κυκλαδίτες δραστηριοποιούνταν έντονα σε αυτά τα μέρη, χρησιμοποιώντας το φυσικό λιμάνι ως κόμβο εξαγωγής του περίφημου ναξιώτικου μαρμάρου προς ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο.
Η Μουτσούνα, με το ιδιότυπο και -κατά πολλούς- ενετικής προέλευσης όνομά της, διατηρεί μια μοναδική γοητεία, ανεξαρτήτως εποχής. Ως το ιστορικό επίνειο της φημισμένης Απειράνθου, η μοίρα της συνδέθηκε άρρηκτα με την εξόρυξη και τη μεταφορά της σπάνιας σμύριδας, του δεύτερου σκληρότερου πετρώματος στον πλανήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα