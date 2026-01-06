Τα Καστοριανά Ραγκουτσάρια: Ένα καρναβάλι στην καρδιά του χειμώνα
Τα Καστοριανά Ραγκουτσάρια: Ένα καρναβάλι στην καρδιά του χειμώνα
Κέφι, χορός και άφθονο φαγητό συνθέτουν το «τρίπτυχο» του ξέφρενου γλεντιού
Στην καρδιά του χειμώνα, όταν η ομίχλη της λίμνης Ορεστιάδας σκεπάζει τα πάντα, η Καστοριά δεν κοιμάται. Αντίθετα, περνά σε μια μεταμόρφωση που ελάχιστες γωνιές της Ευρώπης μπορούν να ανταγωνιστούν σε ένταση και αυθεντικότητα. Από τις 6 έως τις 8 Ιανουαρίου, η πόλη παραδίδεται στα Ραγκουτσάρια, ένα τριήμερο έθιμο με ρίζες που ταράζει την ηρεμία του χειμώνα με τον εκκωφαντικό ήχο των χάλκινων πνευστών.
Τα Ραγκουτσάρια δεν είναι ένα τυπικό καρναβάλι. Απουσιάζουν τα άρματα από φελιζόλ, οι samba ρυθμοί και τα εμπορικά hits. Εδώ κυριαρχεί η μυρωδιά του τσίπουρου, η δόνηση της τρομπέτας που χτυπά στο στέρνο και μια συλλογική μνήμη που επιστρέφει αιώνες πίσω, τότε που οι άνθρωποι φορούσαν μάσκες ζώων για να τρομάξουν το κακό. Η λέξη «Ραγκουτσάρια» κουβαλά μέσα της τη μεσογειακή της διαδρομή. Προέρχεται από το λατινικό rogatores, τους ζητιάνους, μια αναφορά στα μπουλούκια των μεταμφιεσμένων που περιφέρονταν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας φιλοδωρήματα και κεράσματα, σε μια τελετουργία για να ξορκίσουν τα καλά πνεύματα του χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τα Ραγκουτσάρια δεν είναι ένα τυπικό καρναβάλι. Απουσιάζουν τα άρματα από φελιζόλ, οι samba ρυθμοί και τα εμπορικά hits. Εδώ κυριαρχεί η μυρωδιά του τσίπουρου, η δόνηση της τρομπέτας που χτυπά στο στέρνο και μια συλλογική μνήμη που επιστρέφει αιώνες πίσω, τότε που οι άνθρωποι φορούσαν μάσκες ζώων για να τρομάξουν το κακό. Η λέξη «Ραγκουτσάρια» κουβαλά μέσα της τη μεσογειακή της διαδρομή. Προέρχεται από το λατινικό rogatores, τους ζητιάνους, μια αναφορά στα μπουλούκια των μεταμφιεσμένων που περιφέρονταν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας φιλοδωρήματα και κεράσματα, σε μια τελετουργία για να ξορκίσουν τα καλά πνεύματα του χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα