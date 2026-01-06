Γκαλαπάγκος: Πώς θα κάνουμε αυτό το ταξίδι-όνειρο ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον
Νησιά ηφαιστειακά, που φιλοξενούν πλάσματα μοναδικά στον κόσμο και αφηγούνται την ιστορία της εξέλιξης πριν καν αυτή αποκτήσει όνομα.
Αν στραφούμε στο λεγόμενο slow travel και σε τουριστικές υποδομές μικρότερης κλίμακας, θα απολαύσουμε τον μοναδικό στον κόσμο προορισμό ενώ αφήνουμε το χαμηλότερο δυνατό αποτύπωμα. Μια κινηματογραφική εμπειρία που μοιράστηκα με τον 10χρονο γιο μου, η πρώτη ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που γυρίστηκε στα Γκαλαπάγκος, με τίτλο «Περί της ανακάλυψης των ειδών» σε σκηνοθεσία Tania Hermida, έγινε η αφορμή για να εντατικοποιήσουμε μια έρευνα που είχε ξεκινήσει δειλά δειλά για ένα οικογενειακό ταξίδι-όνειρο ζωής, στο αρχιπέλαγος με τα εκπληκτικά ενδημικά είδη που ενέπνευσαν τον Κάρολο Δαρβίνο να διατυπώσει τη θεωρία της φυσικής επιλογής.
Τις ίδιες ημέρες, ο αλγόριθμος έστειλε σαν προειδοποίηση ένα νέο άρθρο του The Economist (How to save the Galápagos from its visitors) που παρουσίαζε τον υπερτουρισμό ως απειλή για το εξαιρετικά ευαίσθητο οικοσύστημα των Γκαλαπάγκος, που σε ποσοστό 97% έχουν χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο. Αν και πρόσφατα διπλασιάστηκαν τα τέλη εισόδου στα νησιά (για επισκέπτες από το εξωτερικό, από τα 100 στα 200 δολάρια, σήμερα δέχονται τον εξαπλάσιο αριθμό επισκεπτών από ό,τι πριν από τριάντα χρόνια.
