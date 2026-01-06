Αποστολή στην Ευρυτανία: Bόλτα με buggy στα ελατοδάση του Τυμφρηστού
Λίγα λεπτά έξω από το Καρπενήσι, μια off road διαδρομή αποκαλύπτει την Ευρυτανία
Το Καρπενήσι χάνεται σιγά σιγά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου καθώς ανηφορίζουμε τις στροφές του Τυμφρηστού. Η άσφαλτος φιδογυρίζει ανάμεσα σε καστανιές και έλατα και σε λιγότερο από δέκα λεπτά, έχοντας διανύσει μόλις 9 χιλιόμετρα, η πόλη έχει ήδη δώσει τη θέση της σε έναν διαφορετικό κόσμο. Φτάνουμε στον Άγιο Νικόλαο, ή «Λάσπη» όπως τον αποκαλούσαν παλαιότερα, ένα τοπωνύμιο που προδίδει τη γεωλογική ταυτότητα της περιοχής. Βρισκόμαστε στα 1.020 μέτρα υψόμετρο, εκεί όπου ο αέρας γίνεται πιο ελαφρύς και κάθε ανάσα φέρνει μαζί της άρωμα ρετσινιού και υγρού χώματος.
Η πλατεία του χωριού λειτουργεί σαν θεατρικό σκηνικό. Αιωνόβια πλατάνια με κορμούς που θυμίζουν γλυπτά και στο κέντρο ο πέτρινος ναός του Αγίου Νικολάου, θεμελιωμένος το 1887, κυριαρχεί στον χώρο. Εδώ μας υποδέχονται δύο άνθρωποι που γνωρίζουν το βουνό σε βάθος.
