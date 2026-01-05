Έρευνα: Μια νέα τάση επηρεάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές το 2026, πέρα από τα συνήθη κριτήρια
Σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους πνευματικούς συμβούλους και τα ωροσκόπια πριν αποφασίσουν πού θα πάνε διακοπές, αποκαλύπτει έρευνα της Booking.com για τις τάσεις του 2026. Όπως αναφέρει ο κ. James Waters, chief business officer της εταιρείας, οι ταξιδιώτες θέλουν ταξίδια που αντικατοπτρίζουν ποιοι πραγματικά είναι και δεν καθορίζονται πια μόνο από πρακτικά κριτήρια όπως κόστος ή αξιοθέατα.
Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στη νεότερη γενιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 49% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα σχέδιά του βάσει των συμβουλών ενός πνευματικού συμβούλου, ενώ το 48% θα επανεξέταζε ένα ταξίδι μετά από αρνητικές προβλέψεις στο ωροσκόπιό του. ΗGen Ζ, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1997-2012 και οι Millennials, γεννημένοι μεταξύ 1981-1996, φαίνεται να στρέφονται περισσότερο προς τις κοσμικές επιρροές, με το 52% και το 49% αντίστοιχα να σχεδιάζουν ταξίδια σύμφωνα με αστρολογικές κατευθύνσεις ή ενεργειακούς προορισμούς. Συνολικά, το 41% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι οι πνευματικές ή αστρολογικές επιρροές επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές τους αποφάσεις.
