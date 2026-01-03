Εξερευνώντας την περιοχή Τιτσινέζε, την ολοζώντανη και μποέμ ιστορική συνοικία του Μιλάνου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγαλοπρεπείς βασιλικές με συλλογές τέχνης, πλατείες με ρωμαϊκά μνημεία και χαλαρά στέκια, μας συστήνουν το Μιλάνο της αυθεντικότητας

Η καρδιά της ιταλικής μόδας και κομψότητας. Η πρωτοπόρος του design και του στυλ. Η πρωτεύουσα του ιταλικού βορά και της απαράμιλλης αισθητικής. Κλισέ, μα και πραγματικότητες που υπογραμμίζουν αλλά δεν περιορίζουν το μοναδικό χαρακτήρα του Μιλάνου. Διότι η πόλη των Σφόρτσα και της La Scala, εκτός από το μεγαλείο του Duomo και τη λάμψη της Galleria, πέρα από τα εντυπωσιακά καταστήματα του «Χρυσού Τετραγώνου» και την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα της Brera, παράλληλα με τη γαλήνια, καταπράσινη έκταση του Parco Sempione, τον επιβλητικό όγκο του Castello Sforzesco και τη σικ ατμόσφαιρα των πολυάριθμων café, αποκαλύπτει και μια πλευρά πιο αυθεντική, ίσως λιγότερο λουστραρισμένη, αλλά σίγουρα ενδιαφέρουσα και με αξιοσημείωτες εμπειρίες για όσους αναζητούν το Μιλάνο πέρα από τη βιτρίνα.

