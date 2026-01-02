Ένα γλυκό, ένας τόπος, μια οικογένεια: Δοκιμάζοντας ένα γαλακτομπούρεκο με ιστορία στην καρδιά της Ευρυτανίας
TRAVEL.GR

Ένα γλυκό, ένας τόπος, μια οικογένεια: Δοκιμάζοντας ένα γαλακτομπούρεκο με ιστορία στην καρδιά της Ευρυτανίας

Μια ζωντανή αφήγηση που συνδέει οικογενειακή ιστορία και σύγχρονη τοπική επιχειρηματικότητα.

Ένα γλυκό, ένας τόπος, μια οικογένεια: Δοκιμάζοντας ένα γαλακτομπούρεκο με ιστορία στην καρδιά της Ευρυτανίας

Στην Ευρυτανία, η γαστρονομία γίνεται ο λόγος του ταξιδιού. Το γαλακτομπούρεκο της οικογένειας Καρβέλη στο Μεγάλο Χωριό έχει δεθεί με τον τόπο και τους ανθρώπους του, συνδέοντας οικογενειακή ιστορία, ορεινό τοπίο και σύγχρονη τοπική επιχειρηματικότητα.

Λίγες ημέρες πριν, στο ταξίδι μας στο Μεγάλο Χωριό, είδαμε την κυρία Γιάννα Καρβέλη να ετοιμάζει το γλυκό όπως ακριβώς το κάνει εδώ και δεκαετίες: με μετρημένες κινήσεις και με τη βεβαιότητα της γνώσης που περνά από γενιά σε γενιά.

Δίπλα της, ο σύζυγός της Αλέξανδρος, ομιλητικός και άνετος, μας μίλησε για την απόφαση, κάποτε δύσκολη, να επιστρέψουν και να ριζώσουν στο χωριό. Σήμερα, στο διπλανό μαγαζί, ο γιος τους Θανάσης συνεχίζει την ιστορία με το «Ρακόμελο», αποδεικνύοντας ότι η παράδοση μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να αλλοιωθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης