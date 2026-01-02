Ένα γλυκό, ένας τόπος, μια οικογένεια: Δοκιμάζοντας ένα γαλακτομπούρεκο με ιστορία στην καρδιά της Ευρυτανίας

Στην Ευρυτανία, η γαστρονομία γίνεται ο λόγος του ταξιδιού. Το γαλακτομπούρεκο της οικογένειας Καρβέλη στο Μεγάλο Χωριό έχει δεθεί με τον τόπο και τους ανθρώπους του, συνδέοντας οικογενειακή ιστορία, ορεινό τοπίο και σύγχρονη τοπική επιχειρηματικότητα.

Λίγες ημέρες πριν, στο ταξίδι μας στο Μεγάλο Χωριό, είδαμε την κυρία Γιάννα Καρβέλη να ετοιμάζει το γλυκό όπως ακριβώς το κάνει εδώ και δεκαετίες: με μετρημένες κινήσεις και με τη βεβαιότητα της γνώσης που περνά από γενιά σε γενιά.

Δίπλα της, ο σύζυγός της Αλέξανδρος, ομιλητικός και άνετος, μας μίλησε για την απόφαση, κάποτε δύσκολη, να επιστρέψουν και να ριζώσουν στο χωριό. Σήμερα, στο διπλανό μαγαζί, ο γιος τους Θανάσης συνεχίζει την ιστορία με το «Ρακόμελο», αποδεικνύοντας ότι η παράδοση μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να αλλοιωθεί.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.





