City Break στη Σεβίλλη: Η καρδιά της Ανδαλουσίας χτυπά στην πόλη της Κάρμεν, του Δον Ζουάν και των ταυρομάχων
City Break στη Σεβίλλη: Η καρδιά της Ανδαλουσίας χτυπά στην πόλη της Κάρμεν, του Δον Ζουάν και των ταυρομάχων
Η μαυριτανική αρχιτεκτονική συναντά την ισπανική παράδοση στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ
Η γοητεία της Σεβίγια, πρωτεύουσας του ισπανικού νότου και της περιφέρειας της Ανδαλουσίας, είναι καθηλωτική. Σίγουρα αυτό οφείλεται στα ανεπανάληπτα μνημεία της, που αντανακλούν τις διαδοχικές κτήσεις της από διάφορους λαούς και συνυπάρχουν αρμονικά, διαμορφώνοντας τον ξεχωριστό της χαρακτήρα. Οφείλεται όμως και στις μοναδικές της γειτονιές, στα στενά δρομάκια που σφύζουν από ζωή, στο εκτυφλωτικό λευκό και το ζωηρό κίτρινο των κτηρίων που αστράφτουν κάτω από τον μεσογειακό ήλιο, στους ήχους από τις καστανιέτες του φλαμένκο που ενώνονται με τις ισπανικές κιθάρες, στη μυρωδιά των γιασεμιών που σμίγει με το άρωμα από τις πορτοκαλιές σε περίκλειστες αυλές, στις δεκάδες γεύσεις των νόστιμων tapas που συνοδεύονται μ΄ένα ποτήρι κρασί Fino ή Manzanilla. Μέρα και νύχτα η πόλη ξεχειλίζει από ζωντάνια, με το ισπανικό της ταπεραμέντο να δίνει τον τόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα