Ανεξερεύνητοι Τόποι- Δελβινάκι Ιωαννίνων: Στην καρδιά του πολυφωνικού τραγουδιού
Ανεξερεύνητοι Τόποι- Δελβινάκι Ιωαννίνων: Στην καρδιά του πολυφωνικού τραγουδιού
Το χωριό αυτό φυλάσσει έναν θησαυρό που ξεπερνά κατά πολύ το μέγεθός του: την τέχνη του πολυφωνικού τραγουδιού.
Δεκατέσσερα χιλιόμετρα από τα ελληνο-αλβανικά σύνορα, στα 700 μέτρα υψόμετρο, το Δελβινάκι αποτελεί ένα από τα πιο απομονωμένα και συνάμα πλούσια σε παράδοση χωριά της Ηπείρου. Περιτριγυρισμένο από πυκνά δρυοδάση και χαραγμένο στους πρόποδες του Κασιδιάρη, το χωριό αυτό φυλάσσει έναν θησαυρό που ξεπερνά κατά πολύ το μέγεθός του: την τέχνη του πολυφωνικού τραγουδιού.
Πρωινός καφές στο καφενείο του Μάνθου
Φτάνουμε το πρωί στην κεντρική πλατεία, όπου ο Μάνθος και η Μαριάννα σερβίρουν ήδη καφέδες στους ντόπιους. Το καφενείο τους, ανοιχτό από τις 8 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, λειτουργεί ως το καθημερινό σημείο συνάντησης του χωριού. «Μείναμε μόνιμα εδώ», μας λέει η Μαριάννα, ενώ φέρνει τον ελληνικό καφέ που παραγγείλαμε.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Πρωινός καφές στο καφενείο του Μάνθου
Φτάνουμε το πρωί στην κεντρική πλατεία, όπου ο Μάνθος και η Μαριάννα σερβίρουν ήδη καφέδες στους ντόπιους. Το καφενείο τους, ανοιχτό από τις 8 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, λειτουργεί ως το καθημερινό σημείο συνάντησης του χωριού. «Μείναμε μόνιμα εδώ», μας λέει η Μαριάννα, ενώ φέρνει τον ελληνικό καφέ που παραγγείλαμε.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα