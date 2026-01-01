3 ιστορικά ξενοδοχεία με μοναδική ατμόσφαιρα στο κέντρο της Ρώμης
3 ιστορικά ξενοδοχεία με μοναδική ατμόσφαιρα στο κέντρο της Ρώμης
Εκπληκτικές τοποθεσίες, ιστορία αιώνων, διάσημοι ένοικοι και ρομαντική θέα πάνω από τις στέγες του ρωμαϊκού centro storico
Αιώνια πόλη-αιώνιος έρωτας, και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για την ιταλική πρωτεύουσα, μια πόλη εκθαμβωτική και συναρπαστική για κάθε επισκέπτη της. Θεαματικές πλατείες στολισμένες με περίτεχνες κρήνες και γεμάτα κίνηση αγάλματα, αρχαία μνημεία-ορόσημα του παγκόσμιου πολιτισμού, κομψά αναγεννησιακά παλάτια και επιβλητικές εκκλησίες με τόσα έργα τέχνης που μοιάζουν με μουσεία ανοιχτά για όλους, είναι το ένα μέρος της εικόνας. Αυτής που τόσο ταιριαστά συμπληρώνουν τα γραφικά πλακόστρωτα, τα αδιέξοδα στενά, οι δευτερεύουσες, κουκλίστικες πλατείες, ο Τίβερης, τα πολύβουα καφέ, οι παραδοσιακές τρατορίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα