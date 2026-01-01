Καβάλα: Ταξίδι στην αρχόντισσα του Βορρά -Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός
Η Καβάλα προσφέρει στον επισκέπτη ένα «πακέτο» ταξιδιωτικής εμπειρίας συνεκτικό και πλήρες.
Υπάρχει η Παλιά Πόλη που θα σας οδηγήσει σε έναν άκρως ενδιαφέροντα διάλογο με την ιστορία. Άξονάς σας μπορεί να γίνει το εμβληματικό κτήριο του Ιμαρέτ, τοπόσημο πραγματικό της πόλης. Στην Καβάλα, θα γίνετε, ακόμα, μάρτυρες και της βιομηχανικής ιστορίας, ειδικότερα της καπνικής. Το Μουσείο της και οι αποθήκες καπνού μαρτυρούν το εμπορικό παρελθόν της και αναδεικνύουν παραστάσεις μιας πόλης με στέρεα πόδια. Στοιχεία όλα που διαμόρφωσαν τις σημερινές εκφράσεις της Καβάλας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
