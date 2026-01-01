Η Ελλάδα της υπαίθρου: Άνθρωποι και ιστορίες από τόπους όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά
Η Ελλάδα της υπαίθρου: Άνθρωποι και ιστορίες από τόπους όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά
Οι άνθρωποι κρατούν ζωντανές τις μνήμες μιας άλλης εποχής και τις μοιράζονται μαζί μας.
Στο κατώφλι του μπακάλικου στην Πωγωνιανή, ο χρόνος μοιάζει να κυλά με άλλους ρυθμούς. Η κυρία Χαριτωμένη στέκει πίσω από τον πάγκο που εξυπηρετεί πελάτες από το 1969.
«Έφυγαν πολλοί», μας λέει, και το βλέμμα της περνά από τα ράφια που κάποτε άδειαζαν και γέμιζαν καθημερινά. «Εδώ είχαμε κόσμο, παιδί μου. Το χωριό βούιζε από ζωή». Τα λόγια της κουβαλούν τη μνήμη μιας άλλης εποχής.
Από την Πωγωνιανή και τα Τζουμέρκα μέχρι τον Ταΰγετο, τον Πάρνωνα, την Ευρυτανία και τα Άγραφα, η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης. Οι εικόνες που συναντάμε στις αποστολές του Τravel.gr συνομιλούν με τα στατιστικά στοιχεία και αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που αλλάζει.
